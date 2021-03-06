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В Госдуме оценили угрозы Кравчука России

Мир » Бывший СССР

Угрозы бывшего президента Украины Леонида Кравчука в отношении России из-за ситуации в Донбассе являются подготовкой к военной провокации.

Такое мнение РИА "Новости" высказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками "нормандского формата" — Францией и Германией, особенно Германией. Речь идет о ревизии минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания", — пояснил политик.

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Автор: Алексей Корнеев
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