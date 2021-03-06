В Ереване начался митинг ветеранов армии

Около трёхсот ветеранов армии Армении вышли на митинг в Ереване в поддержку Генштаба страны.

Протестующие выступают за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщают РИА "Новости". Группа ветеранов собралась на окраине города возле здания минобороны и планирует пройти колонной к зданию парламента.

Возле армянского парламента на 14:00 запланирован митинг оппозиции, которая также призывает Пашиняна уйти в отставку.