Около трёхсот ветеранов армии Армении вышли на митинг в Ереване в поддержку Генштаба страны.
Протестующие выступают за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщают РИА "Новости". Группа ветеранов собралась на окраине города возле здания минобороны и планирует пройти колонной к зданию парламента.
Возле армянского парламента на 14:00 запланирован митинг оппозиции, которая также призывает Пашиняна уйти в отставку.
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