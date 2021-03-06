В российские порты поступили нефтепродукты из Белоруссии

В порты России с 5 марта начали поступать нефтепродукты белорусского производства. Об этом сообщили в российском Министерстве транспорта.

"5 марта для перевалки в терминале ООО "Портэнерго", морской порт Усть-Луга, несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина", — сказано в сообщении.

Отправителем груза выступил ОАО "Мозырский НПЗ". Груз прибудет в терминал "Портэнерго" 9 марта.