В порты России с 5 марта начали поступать нефтепродукты белорусского производства. Об этом сообщили в российском Министерстве транспорта.
"5 марта для перевалки в терминале ООО "Портэнерго", морской порт Усть-Луга, несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина", — сказано в сообщении.
Отправителем груза выступил ОАО "Мозырский НПЗ". Груз прибудет в терминал "Портэнерго" 9 марта.
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