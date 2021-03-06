Президент Украины Владимир Зеленский признателен западным партнёрам за их помощь в борьбе с олигархами.
Так украинский лидер прокомментировал американские санкции в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и поблагодарил за них власти США.
"Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. На Украине также создают условия, при которых крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке и оказывать влияние на медиа и политические решения", — сообщила пресс-служба президента.
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