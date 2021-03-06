Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский признателен западным партнёрам за их помощь в борьбе с олигархами.

Так украинский лидер прокомментировал американские санкции в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и поблагодарил за них власти США.

"Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. На Украине также создают условия, при которых крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке и оказывать влияние на медиа и политические решения", — сообщила пресс-служба президента.