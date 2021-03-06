"Северный поток-2" в Германии назвали "мостом" с Россией

Не завершить проект "Северный поток-2" было бы глупо и безответственно, учитывая объем средств, которые были вложены в его реализацию.

Такое мнение высказал координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф в интервью РИА "Новости". Он также назвал трубопровод "мостом" между Германией и Россией.

"Северный поток 2" важен для газоснабжения Германии и ЕС, он важен для диверсификации источников. Газопровод — это тоже своего рода мост, соединяющий Германию и Россию, а также Европейский Союз с газовой сетью России. Эти связи нужно устанавливать и поддерживать, а не разрушать. Даже в нынешнее время", — пояснил Заатхофф.