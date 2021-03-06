Сенатор намерен блокировать главу ЦРУ из-за "Северного потока-2"

Блокировать кандидатуру Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ США намерен сенатор от Техаса Тед Круз. Он намерен прекратить это делать, только если администрация президента Байдена не расширит санкции по "Северному потоку-2".

В частности, согласно озвученному в Twitter требования, под санкции должны попасть "суда и компании, строящие трубопровод Путина". Однако надо отметить, что профильный комитет уже рекомендовал Бернса на указанный пост, и в итоге его избрание Круз может задержать, но не остановить, скорее всего, совсем.

Ранее представитель Госдепартамента США отметил, что следующих ограничений по "Северному потоку-2", предположительно, стоит ожидать в конце весны или начале лета.