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Байден пересмотрит полномочия использования армии США за рубежом

Мир

Американский лидер Джо Байден считает, что необходимо обновить полномочия и политику использования армии США за рубежом.

Байден пересмотрит полномочия использования армии США за рубежом

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Сейчас, согласно Конституции США, право объявлять войну имеет Конгресс, а не президент. Но, согласно ряду принятых правовых актов, в ряде случаев глава государства может давать распоряжение задействовать военную силу за рубежом, уведомив конгрессменов.

По словам Псаки, Байден открыт к открытой дискуссии о том, как эти полномочия должны реально выглядеть. Обсуждения уже идут "в частном формате" с парламентариями. Отмечается, что недавние удары в Сирии, о которых распорядился Байден, осуществлены легально с точки зрения законодательства США.

До этого Байден говорил об уходе от политики свержения антидемократических режимов.

В декабре 2020 года спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн заявил, что Россия и действующий в Сирии режим делают проблему терроризма в стране ещё более острой.

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Автор: Михаил Закурдаев
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