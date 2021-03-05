На Украине назвали срок отключения от российской энергосистемы

В 2022 году Украина рассчитывает отделить свою энергосистему от российской и белорусской. Такое заявление сделал и. о. главы Минэнерго республики Юрий Витренко.

По данным РИА "Новости", тот считает, что Украине нужна синхронизация с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. Такой акт призван добиться демонополизации рынка электроэнергии и внедрения "действенных и прозрачных" европейских правил и процедур.

Ранее Витренко говорил о нужности "разумных ограничений" импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

В январе в белорусском Минэнерго заявили, что аномальные морозы привели к тому, что Украина попросила Белоруссию срочно помочь с поставками электроэнергии.