В 2022 году Украина рассчитывает отделить свою энергосистему от российской и белорусской. Такое заявление сделал и. о. главы Минэнерго республики Юрий Витренко.
По данным РИА "Новости", тот считает, что Украине нужна синхронизация с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. Такой акт призван добиться демонополизации рынка электроэнергии и внедрения "действенных и прозрачных" европейских правил и процедур.
Ранее Витренко говорил о нужности "разумных ограничений" импорта электроэнергии из России и Белоруссии.
В январе в белорусском Минэнерго заявили, что аномальные морозы привели к тому, что Украина попросила Белоруссию срочно помочь с поставками электроэнергии.
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