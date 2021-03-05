Ограничения по ситуации с COVID-19 в Бельгии намерены "осторожно" сбавлять, и начнется это с пребывания граждан на открытом воздухе.
"Мое послание: на воздух, на воздух, на воздух", -цитирует бельгийского премьера Александра Де Кроо ТАСС. По мнению политика, после жесткого локдауна это поспособствует улучшению как морального, так и физического настроя бельгийцев.
В итоге круг общения на улицах в марте растет с 4 до 10 человек при соблюдении социальной дистанции и ношении масок. Будут возможны траурные церемонии до 50 человек, а в школах постепенно начнутся явочные занятия.
С апреля планируются и другие послабления, включая небольшие культурные мероприятия.
Тем временем с 8 марта власти Москвы отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых граждан и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
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