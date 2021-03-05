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"Спутник V" вышел на второе место в мировом "вакцинном рейтинге"

Мир

Российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" вышла на второе место по количеству полученных разрешений на её применение. На первом — AstraZeneca.

Российская вакцина
Российская вакцина "Спутник V"

Российский препарат оставил позади себя американскую вакцину Pfizer. Лидирует в "вакцинном рейтинге" шведско-британская AstraZeneca.

"Спутник V" в настоящее время является второй по популярности в мире вакциной от коронавируса по числу одобрений от регуляторов", — сообщил сегодня официальный Twitter-аккаунт вакцины "Спутник V".

После того как в начале февраля в медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинического исследования российского препарата, показавшие эффективность 91,6%, в мире начали гораздо серьёзней относиться к вакцине "Спутник V". На данный момент она зарегистрирована в 45 странах.

Ранее сообщалось, что мэр города Роке-Перес, расположенного в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, пришёл в прививочный центр с портретом российского президента Владимира Путина. Таким образом он отдал дань уважения и благодарности за спасение жизней аргентинцев. Вакцинация препаратом "Спутник V" началась в Аргентине 29 декабря.

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Автор: Людмила Черткова
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