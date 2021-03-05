Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мужская эстафета лыжного ЧМ завершилась разборкой Клебо и Большунова
Психолог объяснила, почему девушкам нравятся плохие парни
Мантуров развенчал мифы о российской промышленности
Перенесшей остановку сердца Дрожжиной стало хуже
Хирург предположил, что Ротару омолодилась с помощью липофиллинга
Сбербанк заработал в феврале рекордные 92,6 млрд рублей
Легков объяснил, почему Якимушкин отстал на втором этапе эстафеты
В Подмосковье изменились правила трудоустройства мигрантов
Автобус со школьниками загорелся в Алтайском крае

Эксперт ВШЭ оценил возможность ввода новых санкций против России

Мир

Очередные санкции, которые, по словам США и Евросоюза, рассматриваются в отношении России, не сильно нас затронут. Об этом в разговоре с корреспондентом "Правды.Ру" сообщил ведущий эксперт ВШЭ Иосиф Дискин.

Эксперт ВШЭ оценил возможность ввода новых санкций против России

"За последние годы наше правительство подготовило ряд мер, чтобы мы не сильно опасались секторальных санкций, таких как отключение от системы SWIFT, запрета на торговлю российскими бондами", — отметил Дискин.

Также политолог отметил, что ввести новые санкции не так просто.

"Объявление очередных санкций для Евросоюза — это серьезное дело, потому что требует консенсуса всех стран. Не все страны в них заинтересованы. А в Соединенных Штатах это тоже требует обсуждения в конгрессе. Пока NASA очень сильно зависит от России не только в доставке астронавтов, но и в поставках двигателей, без которых американские ракеты не сильно летают. И республиканцы, которые там представляют бизнес, люди практичные", — сказал Дискин.

Ещё одной причиной активных разговоров про санкции Дискин назвал то, что Байден хочет показать, что он гораздо круче относится к России, чем Трамп.

"Это соревнование — штука долгая и неизбежная. Также Евросоюз хочет показать, что он за права человека. Поэтому выступления такие неизбежны, но между словами и практикой большая разница", — отметил эксперт.

В заключение эксперт добавил что даже если новые санкции и будут введены, они в первую очередь ударят по европейскому бизнесу.

Ранее США и Великобритания сообщили, что если Россия не прекратит использование химического оружия, они рассмотрят вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга страны.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отметил, что разговоры об использовании химоружия нашей страной безосновательны и голословны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Экс-полпреда президента в СКФО Сергея Меликова собираются лишить имущества
Мантуров развенчал мифы о российской промышленности
Эксперт ВШЭ оценил возможность ввода новых санкций против России
Мужская эстафета лыжного ЧМ завершилась разборкой Клебо и Большунова
Перенесшей остановку сердца Дрожжиной стало хуже
Хирург предположил, что Ротару омолодилась с помощью липофиллинга
Сбербанк заработал в феврале рекордные 92,6 млрд рублей
Легков объяснил, почему Якимушкин отстал на втором этапе эстафеты
В Подмосковье изменились правила трудоустройства мигрантов
Автобус со школьниками загорелся в Алтайском крае
Популярное
Бывший СССР
Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве

Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.

Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве
Лера Кудрявцева не сдержала слёз при виде больного Сафронова
Российский шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не сдержала слёз при виде больного Сафронова
Мир. Новости мира
Шесть губерний появятся в составе России - Жириновский
Мир. Новости мира
В Эстонии призвали принять Россию такой, какая она есть. С чего бы вдруг?
Василий Амирджанов Правительство оплатит рейтинги федеральных СМИ Василий Амирджанов Игорь Буккер Земля - самая загадочная планета Игорь Буккер Любовь Степушова Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Павловский: Ельцина обязали уйти ещё летом 1999 года
Новости спорта
Зажигательный танец Ступак после медали в эстафете попал на видео
В Пакистане родился полностью здоровый двухголовый младенец
Здоровье
В Пакистане родился полностью здоровый двухголовый младенец
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников