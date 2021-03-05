Эксперт ВШЭ оценил возможность ввода новых санкций против России

Очередные санкции, которые, по словам США и Евросоюза, рассматриваются в отношении России, не сильно нас затронут. Об этом в разговоре с корреспондентом "Правды.Ру" сообщил ведущий эксперт ВШЭ Иосиф Дискин.

"За последние годы наше правительство подготовило ряд мер, чтобы мы не сильно опасались секторальных санкций, таких как отключение от системы SWIFT, запрета на торговлю российскими бондами", — отметил Дискин.

Также политолог отметил, что ввести новые санкции не так просто.

"Объявление очередных санкций для Евросоюза — это серьезное дело, потому что требует консенсуса всех стран. Не все страны в них заинтересованы. А в Соединенных Штатах это тоже требует обсуждения в конгрессе. Пока NASA очень сильно зависит от России не только в доставке астронавтов, но и в поставках двигателей, без которых американские ракеты не сильно летают. И республиканцы, которые там представляют бизнес, люди практичные", — сказал Дискин.

Ещё одной причиной активных разговоров про санкции Дискин назвал то, что Байден хочет показать, что он гораздо круче относится к России, чем Трамп.

"Это соревнование — штука долгая и неизбежная. Также Евросоюз хочет показать, что он за права человека. Поэтому выступления такие неизбежны, но между словами и практикой большая разница", — отметил эксперт.

В заключение эксперт добавил что даже если новые санкции и будут введены, они в первую очередь ударят по европейскому бизнесу.

Ранее США и Великобритания сообщили, что если Россия не прекратит использование химического оружия, они рассмотрят вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга страны.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отметил, что разговоры об использовании химоружия нашей страной безосновательны и голословны.