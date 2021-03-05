Киев о госдолге размером в 3,6 ВВП Кипра: приемлемо

Удивительные данные представили в украинской Раде: оказывается, текущий размер госдолга страны вполне приемлем. Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Напомним, что на текущий момент госдолг Украины превысил отметку в 90 млрд долларов. Из интересных сравнений можно провести параллель с ВВП Кипра, который составил примерно 24,96 млрд долларов. Таким образом, украинский госдолг "обеспечил" бы Кипру схожие показатели примерно на 3,6 года.

"Были соблюдены полностью все параметры бюджета, дефицита государственного бюджета, займы, которые планировалось взять в прошлом году… Рост государственного долга находится в параметрах и в пределах, согласованных всеми министерствами, всеми нашими международными партнёрами, приемлем для международных инвесторов и не выходит за рамки сумм, которые недопустимы или затрудняют обслуживание государственного долга", — уверен Шмыгаль.