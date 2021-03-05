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"Лучше футбола и хоккея": Лукашенко поведал, чем занимается каждое утро

Мир

Продолжает развиваться "спортивная" тематика в большой политике: пока премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказывал о пользе плавания и хоккея, президент Белоруссии Александр Лукашенко хвалил вариант тренировок, который "лучше футбола и хоккея".

"Лучше футбола и хоккея": Лукашенко поведал, чем занимается каждое утро

Тему спорта Лукашенко ожидаемо поднял, приехав с визитом на ОАО "Мотовело". Как оказалось, президент Белоруссии с детства неравнодушен к велосипедам, причём настолько, что и на текущий момент любит покататься как на тренажёре, так и на настоящем "стальном коне".

"Очень сожалею, что я тренируюсь не на "Аисте". Хотя у меня один есть.

Я велосипедом занимаюсь во время распутицы и иногда летом. Но каждый день я на велотренажере хотя бы три-пять минут.

Каждое утро, и сегодня в том числе, я кручу велосипед, это очень полезно для сердца", — отметил Лукашенко, его слова приводит сайт president. gov. by.

Также он отметил, что неплохо было бы поставлять побольше велосипедов на внутренний рынок страны, потому что сейчас их там всего 30%. Будущее, уверен президент, за велосипедами на карбоновых рамах — именно такие и стоит производить. А начать можно с малого.

"Сначала собирать будем, а дальше, может, и производить. Конкуренция там очень большая.

Поэтому главное понимать самим, что велосипед — это для здоровья самое лучшее. Лучше, чем футбол, хоккей", — резюмировал президент.

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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