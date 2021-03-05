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"Не надо паниковать": эксперт оценил итоги переговоров ОПЕК+

Мир

Итоги переговоров ОПЕК+: России разрешили нарастить добычу на 130 тысяч тонн баррелей в сутки. При этом Эр-Рияд отказался комментировать причины такой "щедрости".

"Не надо паниковать": эксперт оценил итоги переговоров ОПЕК+

"Поверьте, иногда прозрачность решений заключается в их непрозрачности", — резюмировал министр энергетики королевства, принц Абдель Азиз бен Сальман.

130 тысяч тонн — много или мало? Как рассматривать итоги переговоров? Свою оценку для читателей "Правды.Ру" предоставил Валерий Бессель, исполнительный вице-президент в НьюТек Сервисез, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, эксперт Комитета Госдумы по энергетике.

"Не надо паниковать, не надо нервничать"

Эксперт отмечает: итоги переговоров можно назвать исключительно положительными. Очевидно, что дополнительный объём нефти поможет, в том числе, восполнить потери страны, вызванные коронавирусом и падением нефтяных рынков.

"Наша выручка — это произведение цены на нефть, умноженное на объёмы добычи. И у нас есть два варианта.

При нынешней цене на нефть можно увеличивать добычу. Но при этом мы будем увеличивать и затраты на эту добычу. А можно сохранить уровень добычи при растущей цене на нефть, и тогда затраты не увеличатся.

Это совершенно очевидный факт", — объясняет Бессель.

Спрос на нефть и нефтепродукты растёт и внутри страны — как минимум, оживает транспортное сообщение. Но если оценивать объёмы внутреннего потребления, то добыча перекрывает их практически в 3,5 раза.

"Поэтому не надо паниковать, не надо нервничать. Всё стабильно", — успокаивает Бессель.

Оптимальный вариант, рассказывает эксперт, — рост цен до уровня в 100-120 долларов за баррель. Такой рост позволит нарастить прибыль, не наращивая затраты, и государство получит больше денег в бюджет.

Рынки и коленки: Зачем России общение с ОПЕК

"По поводу саудитов, их влияния на страны ОПЕК… Не забывайте — мы не страна ОПЕК.

Страны ОПЕК — это страны, если очень мягко сказать, с развивающейся экономикой. А Россия всё-таки мощнейшая техническая, технологическая держава.

Поэтому никто противодействовать России сейчас реально не в состоянии", — рассказывает Бессель.

Почему же мы тогда договариваемся с ОПЕК? Дело в том, что рынки остаются общими, и хаос на них никому не выгоден. Так, экспорт из Саудовской Аравии в Соединённые Штаты всё время снижается, соответственно, остаются два перспективных рынка: европейский и азиатско-тихоокеанский.

"Эти рынки мы и будем делить. Но в процессе ломать друг друга об коленку не будем, это невозможно в современном мире.

Нас пытаются сломать об коленку — ничего же не получается. Люди тратят на это колоссальные деньги и получают всё время отрицательный результат", — объясняет Бессель.

Поэтому логичнее договориться, опираясь на тренды потребления нефти. А они сейчас такие: мир не может больше оставаться в пандемическом состоянии. А остальное — это вопрос переговоров.

Российская специфика: "10 нефтяных поясов"

Россия, напоминает эксперт, также имеет проблему, которой нет у Саудовской Аравии. Саудиты всю добычу нефти осуществляют на месторождении Гавар и на прилегающих к нему мелких месторождениях.

"Это очень локальное по территориальным понятиям месторождение. А Россия добывает нефть, начиная от Калининграда и заканчивая северо-востоком Сахалина — это 10 часовых поясов.

Поэтому мы не имеем преимущества перед саудитами: распределённая добыча требует больших логистических затрат. И себестоимость добычи у нас выше", — разъясняет ситуацию эксперт.

Отсюда вытекает логичный вывод. Когда мы говорим о том, что увеличим добычу нефти, мы должны чётко понимать: растёт добыча — растут и затраты.

"Если растут затраты, а выручка не растёт, это, значит, что прибыль уменьшается.

А если растёт выручка, но не растут затраты, это значит, что прибыль увеличивается.

Любой нормальный человек понимает, что второй вариант лучше", — резюмирует Бессель.

Также, отмечает эксперт, он работает над презентацией, касающейся водородной энергетики. Это сейчас "модная" тема, о ней много говорят. Но изучив факты, можно сделать вывод: водородная энергетика — дело настолько далекого будущего, что неясно, сколько ещё придётся работать для того, чтобы она стала эффективной.

"Поэтому пока живём сжиганием органического топлива. И списывать органическое топливо с баланса крайне преждевременно", — резюмирует Бессель.

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Автор: Константин Шапров
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