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Оппозиционные СМИ подхватили очередной вброс о "ЧВК Вагнера"

Мир

Оппозиционные российские издания подхватили публикацию турецкого Anadolu о том, что "ЧВК Вагнера" якобы присутствует в 10 странах Африки.

Оппозиционные СМИ подхватили очередной вброс о "ЧВК Вагнера"

На российской версии сайта турецкого издания Anadolu появилась статья о "российском присутствии" в Африке. Журналисты ссылаются на публикацию американского агентства Bloomberg.

"Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, имена которых не разглашаются", — сообщает турецкое издание.

В статье указывается на присутствие российской "ЧВК Вагнера" в ДР Конго, Гвинее-Бисау, Анголе, Ливии, Судане и других странах. По мнению авторов Bloomberg, деятельность "вагнеровцев" якобы направлена на расширение геостратегического влияния России в Африке.

"Злые русские" в Ливии

Особое внимание в публикации турецкого СМИ уделено "российскому присутствию" в Ливии. Не представляя никаких доказательств, Anadolu пишет, что "ЧВК Вагнера" в этой стране "готовит одну морскую и две авиационные базы для российской армии".

Подобного рода публикации в турецких СМИ уже не кажутся чем-то удивительным, заметил военный историк Виктор Огнев. По его мнению, Турции нужно как-то оправдывать свое присутствие в Ливии.

"Турция поставляет оружие Ливии в обход эмбарго ООН. И дабы оправдать это нарушение международного права, нужно выдумать себе врага. Так в Ливии появились "злые русские". Anadolu просто поддерживает информационную повестку, выгодную турецким властям", — заметил специалист.

Сенсация для либеральных СМИ

Публикацию Anadolu подхватили российские оппозиционные СМИ. Первым свою новость о "вагнеровцах в Африке" выпустил "Росбалт", после этого материал подхватило "Эхо Москвы" и Ura.Ru. Все эти издания ранее попадались на тиражировании фейков о "ЧВК Вагнера".

В этот раз "либеральные" СМИ опять не стали проверять информацию и предложили российским читателям узнать про "российское присутствие" в африканских странах.

При простейшей проверке информации выяснилось, что на сайте Bloomberg материала с вышеуказанным содержанием не появлялось, а турецкие СМИ, ссылаясь на американское агентство, не предоставили ссылки на материал.

На откровенную фейковость приведенной информации указывает также и заявления Anadolu о том, что российская компания якобы "специализируется на кибервойне" и добывает золото и алмазы.

Однако либеральных журналистов такие мелочи не смущают, они публикуют на своих ресурсах любые негативные упоминания "ЧВК Вагнера", невзирая на достоверность полученной информации. Виктор Огнев объяснил, зачем "либеральные" издания так активно тиражируют фейки.

«"ЧВК Вагнера" нашли в 10 странах Африки — это сенсация. "ЧВК Вагнера" занимаются кибервойной — это сенсация. А то, что эти заявления не подкреплены ничем — ну зачем либералам вдаваться в такие подробности? Это лишнее для них. В погоне за трафиком можно что угодно придумать или прочитать и принять за правду», — резюмировал Огнев.

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Автор: Ольга Лазарева
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