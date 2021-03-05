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Павел Подлесный: введение санкций против РФ вышло за пределы разумного

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Россия готова к диалогу с США, но если Штаты не прекратят вводить новые санкции, он ни к чему не приведёт. Такое мнение в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" высказал руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный.

"Процесс с введением США и Евросоюзом всё новых санкций в отношении России уже вышел за пределы разумных вещей. Причём Россия пытается найти выход из сложившейся ситуации и сесть за стол переговоров, — пояснил он.

И первые шаги на пути налаживания диалога, по мнению Подлесного, есть.

"Например, мы продлили договор СНВ-3. Это достижение в отношениях за последние месяцы", — заявил он.

При этом бесконечные санкции и контрсанкции уже завели в тупик отношения, отметил эксперт.

"Никакого эффекта от последних введённых санкций нет. Ну наказали они 4 представителей наших силовых ведомств. И дальше что?" — добавил Подлесный.

Также он отметил, что Россия в отношении Соединённых Штатов Америки переходит к политике активного сдерживания отношений.

2 марта США и Евросоюз ввели очередные санкции против России из-за ареста Алексея Навального.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
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