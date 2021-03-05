Павел Подлесный: введение санкций против РФ вышло за пределы разумного

Россия готова к диалогу с США, но если Штаты не прекратят вводить новые санкции, он ни к чему не приведёт. Такое мнение в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" высказал руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный.
"Процесс с введением США и Евросоюзом всё новых санкций в отношении России уже вышел за пределы разумных вещей. Причём Россия пытается найти выход из сложившейся ситуации и сесть за стол переговоров, — пояснил он.
И первые шаги на пути налаживания диалога, по мнению Подлесного, есть.
"Например, мы продлили договор СНВ-3. Это достижение в отношениях за последние месяцы", — заявил он.
При этом бесконечные санкции и контрсанкции уже завели в тупик отношения, отметил эксперт.
"Никакого эффекта от последних введённых санкций нет. Ну наказали они 4 представителей наших силовых ведомств. И дальше что?" — добавил Подлесный.
Также он отметил, что Россия в отношении Соединённых Штатов Америки переходит к политике активного сдерживания отношений.
2 марта США и Евросоюз ввели очередные санкции против России из-за ареста Алексея Навального.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.