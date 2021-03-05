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Спецслужбы США ищут политиков, "помогавших" штурмовать Капитолий

Мир

Данные о том, что некоторые участники штурма Капитолия могли быть связаны с американскими политиками, заинтересовали спецслужбы страны. Как передаёт CNN, расследование уже проводится.

Спецслужбы США ищут политиков, "помогавших" штурмовать Капитолий

По данным CNN, следователи уже сумели установить факты, говорящие в пользу "тайных связей" между американскими политиками и участниками штурма. По уточнённым данным, речь идёт не только об "удалённом" общении, но и о личных встречах.

Напомним, что ранее по делу о штурме Капитолия власти задержали примерно 300 человек, но, как оказалось, это лишь "верхушка айсберга". Теперь следователям предстоит найти "кукловодов" процесса.

В "охоте на ведьм" уже успели поучаствовать и сами политики — в обвинениях недостатка пока нет. Например, Стивен Коэн (демократ) обвинил в помощи протестующим Лорен Бобер (республиканка). По его мнению, Бобер помогла устроить "ознакомительный тур" по Капитолию буквально за пару дней до атаки.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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