Италия сорвала поставки вакцин в Австралию. Канберра даже не удивилась

Проблемы, которые возникли у Италии с поставками вакцин против коронавируса в Австралию, Канберру не удивили. По словам главы австралийского правительства Скотта Моррисона, подобные риски были спрогнозированы ранее.

Напомним, что ситуация развивалась следующим образом. На территории Италии находится производство вакцин AstraZeneca, партию которой решено было отправить в Австралию. Объём партии составлял 250 тысяч доз.

Однако утром 5 марта стало известно, что через Еврокомиссию чиновники ЕС запретили Италии поставлять вакцины в Австралию. Причина оказалась проста: компания-производитель не до конца выполнила свои обязательства перед странами ЕС.

"[Власти Италии], безусловно, несут ответственность за применение права вето, которое они имеют в рамках законодательства ЕС. Но мы изначально предполагали, что подобные ситуации могут возникнуть", — успокоил австралийцев Моррисон, подчеркнув, что срыв поставки не повлияет на сроки вакцинирования населения.