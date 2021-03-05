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Италия сорвала поставки вакцин в Австралию. Канберра даже не удивилась

Мир

Проблемы, которые возникли у Италии с поставками вакцин против коронавируса в Австралию, Канберру не удивили. По словам главы австралийского правительства Скотта Моррисона, подобные риски были спрогнозированы ранее.

Италия сорвала поставки вакцин в Австралию. Канберра даже не удивилась

Напомним, что ситуация развивалась следующим образом. На территории Италии находится производство вакцин AstraZeneca, партию которой решено было отправить в Австралию. Объём партии составлял 250 тысяч доз.

Однако утром 5 марта стало известно, что через Еврокомиссию чиновники ЕС запретили Италии поставлять вакцины в Австралию. Причина оказалась проста: компания-производитель не до конца выполнила свои обязательства перед странами ЕС.

"[Власти Италии], безусловно, несут ответственность за применение права вето, которое они имеют в рамках законодательства ЕС.

Но мы изначально предполагали, что подобные ситуации могут возникнуть", — успокоил австралийцев Моррисон, подчеркнув, что срыв поставки не повлияет на сроки вакцинирования населения.

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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