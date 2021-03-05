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Премьер-министр Польши рассказал о новом рекорде страны в рамках ЕС

Мир

О новом рекорде, поставленном на уровне ЕС, заявили в Варшаве. Как оказалось, польским властям удалось достичь самой низкой среди стран ЕС безработицы.

Премьер-министр Польши рассказал о новом рекорде страны в рамках ЕС

Данные о достижении привёл на своей странице Facebook премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что опирается на расчёты Статистического бюро Европейского союза (Евростата).

"Евростат сообщил, что в настоящее время в Польше самый низкий уровень безработицы во всём ЕС. Это 3,1%", — отметил премьер.

Также, подчеркнул Моравецкий, в среднем по ЕС безработица колеблется на уровне в 7,3%. Польша, уверен политик, проделала большой путь — когда-то побывав в лидерах "антирейтинга", страна сумела изменить ситуацию и оказаться лучшей в ЕС.

"За последний десяток лет Польша прошла большой путь в вопросе занятости — от лидера отрицательных показателей до достижения высших планок", — резюмировал премьер-министр.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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