Премьер-министр Польши рассказал о новом рекорде страны в рамках ЕС

О новом рекорде, поставленном на уровне ЕС, заявили в Варшаве. Как оказалось, польским властям удалось достичь самой низкой среди стран ЕС безработицы.

Данные о достижении привёл на своей странице Facebook премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что опирается на расчёты Статистического бюро Европейского союза (Евростата).

"Евростат сообщил, что в настоящее время в Польше самый низкий уровень безработицы во всём ЕС. Это 3,1%", — отметил премьер.

Также, подчеркнул Моравецкий, в среднем по ЕС безработица колеблется на уровне в 7,3%. Польша, уверен политик, проделала большой путь — когда-то побывав в лидерах "антирейтинга", страна сумела изменить ситуацию и оказаться лучшей в ЕС.

"За последний десяток лет Польша прошла большой путь в вопросе занятости — от лидера отрицательных показателей до достижения высших планок", — резюмировал премьер-министр.