Тегеран указал Вашингтону "верный курс" по ядерной сделке

Если Вашингтон хочет вернуться в ядерную сделку и работать с Ираном открыто и честно, то ему стоит для начала снять все санкции, а затем "принять практические меры".

Как сообщил президент Ирана Хасан Рухани, слова которого приводит Mehr News, санкции США уже сказались на иранском народе. При этом Тегеран и дальше будет придерживаться мнения, что санкции Вашингтон ввёл незаконно.

"Эти жестокие санкции нанесли непоправимый ущерб иранскому правительству и народу. Нам удалось сохранить СВПД несмотря на то, что США предпочли его уничтожение. Вашингтон, нарушивший ядерную сделку, должен снять все санкции и предпринять практические шаги для возвращения к соглашению", — объяснил Рухани.

В сделку, напомнил американцам Рухани, вернуться настолько просто, что нет даже необходимости в переговорах. Достаточно просто начать работу согласно её условиям.