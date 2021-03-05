Если Вашингтон хочет вернуться в ядерную сделку и работать с Ираном открыто и честно, то ему стоит для начала снять все санкции, а затем "принять практические меры".
Как сообщил президент Ирана Хасан Рухани, слова которого приводит Mehr News, санкции США уже сказались на иранском народе. При этом Тегеран и дальше будет придерживаться мнения, что санкции Вашингтон ввёл незаконно.
"Эти жестокие санкции нанесли непоправимый ущерб иранскому правительству и народу.
Нам удалось сохранить СВПД несмотря на то, что США предпочли его уничтожение.
Вашингтон, нарушивший ядерную сделку, должен снять все санкции и предпринять практические шаги для возвращения к соглашению", — объяснил Рухани.
В сделку, напомнил американцам Рухани, вернуться настолько просто, что нет даже необходимости в переговорах. Достаточно просто начать работу согласно её условиям.
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