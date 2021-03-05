Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минсельхоз объяснил, почему яйца стали "золотыми", а курица "взлетела"
Сын Алибасова объяснил, почему Федосеева-Шукшина сохранила брак
Врач дал совет, как надёжнее бороться с насморком
Жизнью довольны 74% женщин, живущих в крупных российских городах
На 8 Марта ожидаются сильный ветер и снегопады в Москве
Павловский: Ельцина обязали уйти ещё летом 1999 года
В Чите выявлен очаг африканской чумы свиней
Роспотребнадзор советует, какие продукты покупать на Масленицу
"Аэрофлот" предложил сделать платной регистрацию в аэропорту

Власти Китая приготовили населению "пенсионный сюрприз"

Мир

Благодаря постепенному развитию системы пенсионного страхования китайские власти готовы поднять пенсионный возраст. Об этом рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Власти Китая приготовили населению "пенсионный сюрприз"

Как оказалось, пенсионный возраст поднимут в рамках рассчитанного на 5 лет плана (так называемой 14 пятилетки). Повышение пройдёт по нескольким "ступенькам".

"Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения", — уточнил планы премьер, выступая на сессии Всекитайского собрания народных представителей.

На текущий момент китайские граждане могут уйти на пенсию в 60 лет (мужчины) и в 55 лет (женщины). Во многом повышение пенсионного возраста связывают с известной политикой "одна семья — один ребёнок", в результате которой естественное старение населения Китая ускорилось.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Зеленский озаботился вопросом двойного гражданства украинцев
Сын Алибасова объяснил, почему Федосеева-Шукшина сохранила брак
Итоги ОПЕК+: Эр-Рияд сделал "маленькое" исключение для Москвы
Врач дал совет, как надёжнее бороться с насморком
Жизнью довольны 74% женщин, живущих в крупных российских городах
На 8 Марта ожидаются сильный ветер и снегопады в Москве
Антонов расставил приоритеты России в отношениях с США
Павловский: Ельцина обязали уйти ещё летом 1999 года
В Чите выявлен очаг африканской чумы свиней
Роспотребнадзор советует, какие продукты покупать на Масленицу
Популярное
Бывший СССР
Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве

Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.

Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве
Лера Кудрявцева не сдержала слёз при виде больного Сафронова
Российский шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не сдержала слёз при виде больного Сафронова
Новости спорта
Зажигательный танец Ступак после медали в эстафете попал на видео
Здоровье
В Пакистане родился полностью здоровый двухголовый младенец
Любовь Степушова Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве Любовь Степушова Василий Амирджанов Нашедшего убийц прадеда обвинили в клевете Василий Амирджанов Усам Оздемиров От ЕАЭС к Большой Евразии: преодолевая трудный путь Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
В Эстонии призвали принять Россию такой, какая она есть. С чего бы вдруг?
Мир. Новости мира
Шесть губерний появятся в составе России - Жириновский
"В будущем выплат не будет": от "СП-2" отвернулся ещё один спонсор
Мир. Новости мира
"В будущем выплат не будет": от "СП-2" отвернулся ещё один спонсор
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников