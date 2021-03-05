Власти Китая приготовили населению "пенсионный сюрприз"

Благодаря постепенному развитию системы пенсионного страхования китайские власти готовы поднять пенсионный возраст. Об этом рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Как оказалось, пенсионный возраст поднимут в рамках рассчитанного на 5 лет плана (так называемой 14 пятилетки). Повышение пройдёт по нескольким "ступенькам".

"Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения", — уточнил планы премьер, выступая на сессии Всекитайского собрания народных представителей.

На текущий момент китайские граждане могут уйти на пенсию в 60 лет (мужчины) и в 55 лет (женщины). Во многом повышение пенсионного возраста связывают с известной политикой "одна семья — один ребёнок", в результате которой естественное старение населения Китая ускорилось.