Благодаря постепенному развитию системы пенсионного страхования китайские власти готовы поднять пенсионный возраст. Об этом рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Как оказалось, пенсионный возраст поднимут в рамках рассчитанного на 5 лет плана (так называемой 14 пятилетки). Повышение пройдёт по нескольким "ступенькам".
"Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения", — уточнил планы премьер, выступая на сессии Всекитайского собрания народных представителей.
На текущий момент китайские граждане могут уйти на пенсию в 60 лет (мужчины) и в 55 лет (женщины). Во многом повышение пенсионного возраста связывают с известной политикой "одна семья — один ребёнок", в результате которой естественное старение населения Китая ускорилось.
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