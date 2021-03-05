Зеленский озаботился вопросом двойного гражданства украинцев

Новые запретительные меры готов вводить президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, вопрос двойного гражданства, поднятый ранее Совнацбезом страны, нуждается в срочном решении.

Как передаёт пресс-служба офиса президента, экспертная группа, в которую войдут представители правительства страны, СБУ и ЦИК, за два месяца должна оценить проблему двойного гражданства, проверив законодательную базу.

Уточняется, что украинские законы будут оцениваться со следующей точки зрения: существует ли в них "правовая определённость", которая запрещает украинцам с двойным гражданством занимать различные политические и государственные посты.

Как только оценка проблемы будет завершена, нужно будет проработать и представить в Раду законопроекты, которые помогут поставить в данном вопросе окончательную точку.