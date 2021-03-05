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В Аргентине мэр города вакцинировался с портретом Путина в руках

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Мэр одного из аргентинских городов отдал дань уважения президенту России Владимиру Путину, вакцинировавшись "Спутником V" с его портретом в руках.

В Аргентине мэр города вакцинировался с портретом Путина в руках

Глава города Роке-Перес, расположенного в провинции Буэнос-Айрес, пришёл в прививочный центр с портретом российского президента Владимира Путина. Хуан Карлос Гаспарини опубликовал фотографию процесса вакцинации в своём Twitter.

"Я вакцинировался! Говорили, что они нас отравят, а они спасают наши жизни", — подписал он снимок с портретом Путина в руках.

Позже Хуан Карлос Гаспарини прокомментировал свой поступок.

"Таким образом я хотел поблагодарить Владимира Путина за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?… Это был способ отдать дань уважения", — пояснил он.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Аргентина стала первой из стран Латинской Америки, официально зарегистрировавшей на своей территории российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Спецрейс авиакомпании Aerolineas Argentinas, вылетевший из Буэнос-Айреса в Москву за первой партией вакцины, провожали в прямом эфире всей страной. Вакцинация в стране началась 29 декабря.

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Автор: Людмила Черткова
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