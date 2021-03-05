Закарпатье может стать "вторым Крымом", заявил Климкин

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал "шуткой по Фрейду" слова премьер-министра Словакии Игоря Матовича про "обмен российских вакцин на Закарпатье".

Павел Климкин высказал мнение, что "в некоторых головах, возможно, на уровне подсознания, Закарпатье не принадлежит Украине, поэтому им можно торговать". Он также заявил, что руководству страны нужна отдельная стратегия, чтобы в Закарпатье "было больше Украины".

"Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений — не хочется, чтобы Закарпатье стало "вторым Крымом". Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже безумны — от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского", — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что словацкий премьер-министр когда-то уйдёт и его шутка забудется, но в отсутствие планомерной работы украинского правительства "размен" Закарпатской области может продолжиться.

Ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед украинцами за "неподобающую" шутку. Он отметил, что позиция словацкой стороны по отношению к территориальной целостности Украины всегда была очень ясной.