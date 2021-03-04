Депутат Рады призвал украинцев готовиться к голоду

Неконструктивные действия украинских властей приведут население страны к голоду, считает депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Саботаж и провал со стороны команды Зеленского вакцинации населения привели к третьей волне пандемии, и, как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем, окончательно убьёт средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!" — написал депутат на своей странице в Facebook.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что на Украине началась третья волна коронавируса. Украинский Минздрав констатирует рост числа заразившихся инфекцией. Правительство страны не исключает возобновления жёстких ограничительных мер в связи со складывающейся ситуацией.

Вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции на Украине началась лишь 24 февраля, позже всех стран в Европе. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко раскритиковал ход тестирования и вакцинации населения от коронавируса. Он заявил, что при нынешних темпах на вакцинацию украинцев уйдёт двести лет.