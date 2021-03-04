В Германии раскритиковали новые антироссийские санкции ЕС

Новые санкции в отношении России дискредитируют Евросоюз как серьёзного дипломатического партнёра, считают депутаты бундестага.

Во вторник, 2 марта, Евросоюз ввёл санкции против четверых граждан России за "нарушение прав человека", связанные с ситуацией вокруг Алексея Навального. В списке оказались председатель СК РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

"Новые санкции ЕС касаются внутренних процедур судебных и правоохранительных властей Российской Федерации. Наша позиция ясна: не вмешиваться", — прокомментировал действия ЕС депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе.

Его однопартиец Харальд Вейель отметил, что ЕС использует политику двойных стандартов, подавляя оппозицию у себя и при этом наказывая Россию за аналогичные действия. Такое отношение дискредитирует в первую очередь Евросоюз, передаёт слова немецкого парламентария РИА Новости.