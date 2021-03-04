США начали вводить санкции против Мьянмы

В чёрный список министерства торговли США попали министерство обороны, министерство внутренних дел и две корпорации, контролируемые военными Мьянмы.

Ограничения вводятся в связи с военным переворотом, произошедшим в Мьянме 1 февраля. Кроме двух ведомств, под санкции попали компании Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited. Будет также ужесточён режим экспортного контроля.

"США по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных в отношении мирных протестующих. Власти США продолжат привлекать к ответственности виновных в перевороте", — сообщается в пресс-релизе Минторга США.

Ранее агентство Reuters сообщило, что военное правительство Мьянмы попыталось вывести миллиард долларов, которые хранятся в Нью-Йоркской федеральной резервной системе. Со стороны США этот перевод был заблокирован.

В среду, 3 марта, в ходе массовых уличных акций противников военного правительства погибло 38 человек. Более 1200 протестующих было задержано, судьба многих из них остаётся неизвестной.