США не исключили дальнейших санкций против "Северного потока-2"

Госдепартамент США ежеквартально докладывает конгрессу, какая деятельность, связанная со строительством "Северного потока-2", попадает под санкции.

Несмотря на агрессивное противодействие США строительству газопровода, российско-европейский проект близится к завершению. Однако США готовы продолжать вводить новые санкции в отношении "Северного потока-2". Следующих ограничений, предположительно, стоит ожидать в конце весны или начале лета.

"Конечно, это не конец истории. Каждые 90 дней мы должны предоставлять конгрессу новости по нашему анализу и решениям о том, какая деятельность по Северному потоку попадает под санкции", — заявил сегодня на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он добавил, что следующий доклад по этой теме ожидается в мае, и на его основании будут приняты соответствующие решения. По итогам предыдущего доклада санкции были введены против российского судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-РУС", сообщает РИА Новости.