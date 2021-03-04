Штраф, наложенный на Первый Балтийский канал в Латвии, который ретранслирует российский Первый канал, носит политический характер. Так уверяет один из глав партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов.
"За дезинформацию относительно эпидемии надо действительно наказывать. Но в нашей латвийской действительности это наказание здесь и сейчас имеет четко выраженный политический характер и направлено на окончательное уничтожение ПБК. Это очередное звено в цепи ударов", — заявил он РИА "Новости".
Официальной причиной штрафа в 16 тысяч евро является якобы информация, преуменьшающая опасность пандемии, прозвучавшая в передачах "Здоровье" и "Жить здорово". С 1 февраля канал в Латвии не транслируется вместе с такими крупными российскими СМИ как "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".
Митрофанов считает, что именно в русской среде распространились самые дикие слухи о COVID-19 из-за отсутствия информации. И вместо закрытия СМИ надо было поддержать их госзаказом на последнюю.
Как ранее писала "Правда.Ру", российский МИД также осудил действия латвийского ведомства, оценив как "вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений".
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