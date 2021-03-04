Политолог: Украина зря надеется на помощь сильного союзника

США не заинтересованы ввязываться в масштабный военный конфликт. Так прокомментировал "Правде.Ру" политолог Иван Коновалов заявление экс-начальника генштаба ВСУ Украины Виктора Муженко. Он говорит о возможности победить Россию с помощью "сильного союзника", не называя имён конкретно.

"Понятно, о каком союзнике идёт речь. Помощь, которая оказывается США Украине, смехотворна. Это небольшие поставки вооружения, в основном списанного. А также небольшие финансовые вливания. Это не масштабная помощь. Никто из НАТО и США не собирается ввязываться напрямую в конфликт. А Украина постоянно пытается расшатать ситуацию и втянуть США и НАТО, которых считает союзниками. Но этого не будет. Там это никому не нужно", — отметил политолог.

На вопрос, как долго может длиться ситуация, эксперт ответил, что ситуация не нова и порой такое затягивается на десятилетия.

Отношения России и Украины обострились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе.