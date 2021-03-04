"На турецком примере": политику Анкары оценили в МИД России

Оценку текущей политики Анкары дали в российском МИД. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, турецкие власти не собираются "следовать за США".

Комментируя работу Анкары на политическом "фронте", Лавров подчеркнул: туркам интересна в первую очередь работа по своей политической линии, быть "ведомыми" Вашингтоном они не хотят. И это уже сказывается на отношении к стране "коллег" по НАТО.

"Как раз за нежелание слепо следовать в фарватере линии Вашингтона и самостоятельность в выборе средств обеспечения собственной обороноспособности Анкара и подвергается критике со стороны натовских союзников. На турецком примере достаточно наглядно можно проследить, как внутри НАТО реально обстоят дела с демократией", — сообщил Лавров изданию "Русская мысль".

Напомним, что Вашингтон был очень недоволен тем, что Анкара купила у Москвы комплексы С-400. Американцы грозились масштабными санкциями, которые частично уже воплощены в реальность: согласно документу "О противодействии противникам Америки посредством санкций" под удар попало Управление оборонной промышленности Турции.