"В будущем выплат не будет": от "СП-2" отвернулся ещё один спонсор

Продолжают "уходить в отказ" европейские партнеры "Газпрома" по "СП-2". Глава немецкой Uniper Андреас Ширенбек подчеркнул, что компания выходит из проекта, при этом не называя сумму вложенных средств.

Ширенбек рассказал о завершении работы с "Газпромом" на специальной онлайн-конференции. Журналисты уточнили, что в качестве обязательств по проекту в Uniper оговаривали сумму в 950 млн евро, и попросили сказать, сколько денег компания вложила в "СП-2".

"Я не могу подтвердить вышеупомянутый объём инвестирования по проекту, мы его и в прошлом не комментировали. В будущем выплат не будет", — не стал вдаваться в подробности Ширенбек.

Таким образом, из пяти крупных европейских компаний, работавших по софинансированию "СП-2" — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — осталась в проекте только французская Engie. Каждая из указанных компаний, напомним, хотела вложить в "СП-2" сумму до 950 млн евро.

"Мы верим в то, что рациональный подход возобладает, нам нужен "Северный поток-2" для обеспечения бесперебойных поставок газа в Европу. Это коммерческий проект, он закончен уже на 98%, и мы надеемся, что он будет завершён", — уточнил Ширенбек.