Без праздничных шествий, митингов и демонстраций в честь Международного женского дня останутся жители Мадрида. Ради того, чтобы обезопасить население, власти предпочли запретить подобные мероприятия.
Как сообщил на пресс-конференции глава представительства правительства Хосе Мануэль Франко, власти рассматривали различные варианты проведения митингов, однако всё-таки не решились дать "зелёный свет".
"Представительство правительства в сообществе Мадрид, изучив все предложения о проведении демонстраций и митингов, решило запретить все, которые были заявлены… на воскресенье, 7 марта, и понедельник, 8 марта", — подвёл итоги работы чиновник.
Как оказалось, суммарно на различные акции могли выйти более 60 тысяч испанцев, что не согласуется с "антиковидной" политикой властей. В Мадриде, посчитали чиновники, слишком плохая динамика заболеваемости — регион "лидирует" в антирейтингах.
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