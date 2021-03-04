Шесть губерний появятся в составе России - Жириновский

Председатель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский объявил о вхождении Белоруссии в состав России.
Войдёт страна не как субъект целиком, а как шесть губерний. Данный вариант не исключает создание Белорусского федерального округа.
Глава либерал-демократов считает, что этому ничего не будет мешать, а "все вопросы Белоруссии будут решены".
При этом Владимир Жириновский отмечает, что "если и дальше сидеть на двух стульях, долго это не протянет. Вы едите русский хлеб, пьёте российскую нефть и газ и нигде с нами солидарности не проявили".
Ранее Владимир Жириновский неоднократно говорил о необходимости усиления интеграции между Москвой и Минском, за что неоднократно получал критику.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Очередное агрессивное заявление о том, что Украина "готова" захватывать Крым военными методами "буквально завтра", отдаёт безумием.