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"Китайский контроль" лишил Гонконг места в престижном рейтинге

Мир

Печальные итоги "работы" Китая в Гонконге подвели журналисты Bloomberg. Как оказалось, ранее занимавший лидирующие места в рейтинге экономических свобод район оказался "за бортом".

"Китайский контроль" лишил Гонконг места в престижном рейтинге

Речь идёт, уточняют в Bloomberg, о рейтинге организации Heritage Foundation. Ежегодно в нём указываются позиции стран, регионов и прочих образований с точки зрения работы в режиме "свободной экономики".

Как оказалось, присутствовавший в рейтинге на лидирующих позициях 25 лет Гонконг в новой его версии не упоминается вообще. Первую строчку занял Сингапур.

"В то время как жители Гонконга и Макао выигрывают от политики, которая предлагает большую экономическую свободу, чем на материке, события последних лет недвусмысленно продемонстрировали, что эта политика в конечном счёте контролируется Пекином", -пишут специалисты, проводившие исследование.

Россия в рейтинге заняла 92 место из 100.

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Автор: Константин Шапров
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