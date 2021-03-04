"Китайский контроль" лишил Гонконг места в престижном рейтинге

Печальные итоги "работы" Китая в Гонконге подвели журналисты Bloomberg. Как оказалось, ранее занимавший лидирующие места в рейтинге экономических свобод район оказался "за бортом".

Речь идёт, уточняют в Bloomberg, о рейтинге организации Heritage Foundation. Ежегодно в нём указываются позиции стран, регионов и прочих образований с точки зрения работы в режиме "свободной экономики".

Как оказалось, присутствовавший в рейтинге на лидирующих позициях 25 лет Гонконг в новой его версии не упоминается вообще. Первую строчку занял Сингапур.

"В то время как жители Гонконга и Макао выигрывают от политики, которая предлагает большую экономическую свободу, чем на материке, события последних лет недвусмысленно продемонстрировали, что эта политика в конечном счёте контролируется Пекином", -пишут специалисты, проводившие исследование.

Россия в рейтинге заняла 92 место из 100.