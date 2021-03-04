Госдеп США дал совет властям Грузии

С очередным советом обратился к грузинским властям американский Госдеп. По мнению Вашингтона, политический кризис в Грузии властям стоит решать самостоятельно.

По мнению заместителя госсекретаря США Джорджа Кента, которое тот привёл в ходе работы на онлайн-сессии Атлантического совета, "друзьям Грузии" лучше подождать и не вмешиваться.

"Я не думаю, что решение, которое должны принять сами грузины, должны за них принять друзья Грузии. Мы поддержим грузин в принятии правильного для них решения, но это должно быть полностью их решение", — передаёт слова политика "Общественное телевидение".

Также в ближайшее время не запланировано каких-либо "срочных визитов" американских делегаций в Грузию, подчеркнул Кент.

Отчасти, видимо, потому, что после визита в страну председателя Европейского совета Шарля Мишеля обстановка осталась практически неизменной.