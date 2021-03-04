Решение, согласно которому в Суде Евросоюза признали судебную реформу Польши "не вписавшейся" в нормы объединения, вызвало негодование Варшавы. По мнению поляков, произошло "столкновение правовых норм".
Напомним, что решение Суда Евросоюза стало известно 2 марта. По мнению судей, польскими реформаторами была нарушена независимость судебной системы страны.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. Как передаёт Polskie Radio 24, Мюллер отметил: ЕС превысил собственные полномочия.
"В польском правительстве пришли к консенсусу, что Суд ЕС превысил свои полномочия, поставив европейское право выше польской конституции.
Нет никаких сомнений в превосходстве польских конституционных норм над другими правовыми нормами. Это подтверждается как договорами, так и многочисленными решениями Конституционного суда с момента вступления в Евросоюз.
Брюссель ведёт себя так, как будто законы ЕС стоят выше польских", — рассказал Мюллер.
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