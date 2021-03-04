Если Дональд Трамп всё-таки соберётся на выборы в 2024 году, его может ждать сюрприз. Ранее исполнявший обязанности госсекретаря Штатов Майк Помпео заявил: он вполне может стать кандидатом, но с одним условием.
Общаясь с экспертами канала Fox News, Помпео подчеркнул: он пойдёт на выборы только в том случае, если их пропустит Трамп. Учитывая, что Помпео тоже республиканец, заявление весьма интересно.
"Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке. Мы с вами давно являемся частью консервативного движения. Я стремлюсь продолжать это делать", — уточнил Помпео вопрос, связанный с участием в выборах.
Помпео, к слову, успел покритиковать команду Джо Байдена за неправильное отношение к Китаю, которое "ослабило экономику США".
Напомним, что ранее о своём возможном возвращении в выборную гонку заявил и Дональд Трамп. По данным Bloomberg, политик настроен серьёзно.
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