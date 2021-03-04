Facebook вновь разрешает политическую рекламу

Facebook снимает запрет на показ политической рекламы, введенной после американских выборов в ноябре 2020 года.

"Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы и злоупотреблений после дня выборов", — пояснили в администрации популярной соцсети. В последующие месяцы Facebook намерен "более подробно изучить принцип работы такой рекламы", чтобы внести конструктивные изменения.

До этого аналогичный запрет был отменен в Google.

Ранее оказалось, что алгоритмы Facebook не в силах отличить рекламу, которую покупали власти стран ЕС и руководство блока в целях информирования о коронавирусе, от политической.