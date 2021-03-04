США готовы подталкивать Украину к реформам в том числе "порой в жесткой форме", однако с хорошими намерениями. Такие намерения американского президента Джо Байдена передал экс-посол в Киеве Стивен Пайфер.
Все это, по словам Байдена — "для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство". Пайфер отметил беспокойство от замедления в стране реформ.
Экс-дипломат считает, что такое подталкивание к ним будет полезно в первую очередь для самой Украины, даже если его не все будут приветствовать.
"Джо Байден является именно тем партнером, который сейчас необходим Украине", — добавил он.
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