Полицейский на Донбассе убит снайпером ВСУ, спасая детей

Сотрудник МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб под огнем украинского снайпера, эвакуируя детей с боевых позиций.

Как сообщает сайт МВД ДНР, детей на линии боевого соприкосновения заметили в районе промзоны города Ясиноватая. Чтобы обеспечить их безопасность, туда направили следственную группу. Ее и обстреляли снайперы ВСУ, в результате чего погиб младший сержант полиции В. Война.

Таким образом, детей не смогли вывести с опасной территории. Их дальнейшая судьба неизвестна.

15 февраля в Горловке в автомобиле одного из командиров Народной милиции ДНР сработало взрывное устройство. Он получил ранения средней тяжести.