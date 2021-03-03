Полицейский на Донбассе убит снайпером ВСУ, спасая детей

Сотрудник МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб под огнем украинского снайпера, эвакуируя детей с боевых позиций.
Как сообщает сайт МВД ДНР, детей на линии боевого соприкосновения заметили в районе промзоны города Ясиноватая. Чтобы обеспечить их безопасность, туда направили следственную группу. Ее и обстреляли снайперы ВСУ, в результате чего погиб младший сержант полиции В. Война.
Таким образом, детей не смогли вывести с опасной территории. Их дальнейшая судьба неизвестна.
15 февраля в Горловке в автомобиле одного из командиров Народной милиции ДНР сработало взрывное устройство. Он получил ранения средней тяжести.
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