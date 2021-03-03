Секретарей Меган Маркл опросят на предмет издевательств "шефини"

Британская корона будет расследовать возможные случаи издевательств герцогини Сассекской Меган Маркл к своим подчиненным, заявили в Букингемском дворце.

Указанные случаи описаны в публикации газеты The Times. Согласно этим данным, секретари Меган Маркл жаловались на крайне надменное отношение. В частности, двое личных ассистентов герцогини отказались от "престижной" работы в связи с сильным стрессом. Адвокаты Маркл эти обвинения отвергают и даже намекают, что материал явно приурочен к интервью принца Гарри и его жены на американском шоу Опры Уинфри, чтобы настроить британцев против покинувших Соединенное Королевство супругов.

Букингемский же дворец обещает серьезное расследование, так как не потерпит запугиваний и домогательств на рабочем месте".

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II отобрала у Меган Маркл все украшения, принадлежащие монаршей фамилии.