Британская корона будет расследовать возможные случаи издевательств герцогини Сассекской Меган Маркл к своим подчиненным, заявили в Букингемском дворце.
Указанные случаи описаны в публикации газеты The Times. Согласно этим данным, секретари Меган Маркл жаловались на крайне надменное отношение. В частности, двое личных ассистентов герцогини отказались от "престижной" работы в связи с сильным стрессом.
Адвокаты Маркл эти обвинения отвергают и даже намекают, что материал явно приурочен к интервью принца Гарри и его жены на американском шоу Опры Уинфри, чтобы настроить британцев против покинувших Соединенное Королевство супругов.
Букингемский же дворец обещает серьезное расследование, так как не потерпит запугиваний и домогательств на рабочем месте".
Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II отобрала у Меган Маркл все украшения, принадлежащие монаршей фамилии.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Очередное агрессивное заявление о том, что Украина "готова" захватывать Крым военными методами "буквально завтра", отдаёт безумием.