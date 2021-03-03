В Швеции восемь человек пострадали в результате нападения

Молодой человек, напавший на людей в Ветланде, ранее уже попадал в поле зрения полиции в связи с совершением преступлений меньшей степени тяжести.

Полиция города Ветланда, расположенного на юге Швеции, получила сообщения о нападении во второй половине дня. Прибывшие на место происшествия полицейские ранили злоумышленника, он был задержан и доставлен в больницу. В результате нападения восемь человек получили ранения разной степени тяжести, состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжёлое.

Сообщается, что нападавший был вооружён неким предметом, подходящим под описание холодного оружия, более точной информации на данный момент не поступило. Также известно, что преступнику около двадцати лет.

Первоначально полиция предположила террористическое нападение, но позже изменила криминальную квалификацию на покушение на убийство. С учётом некоторых деталей, которые следствие пока не раскрывает, террористические мотивы всё же не исключаются. Гражданство нападавшего в полиции также не комментируют, сообщает ТАСС.