СМИ сообщают о планах Трампа вернуться на пост президента США

Похоже, Дональд Трамп не смиряется с тем, что потерял после выборов кресло Президента США. Как заявило агентство Блумберг со ссылкой на источники, миллиардер "серьезно рассматривает" возможность быть избранным вновь в 2024 году.

При этом добавляется, что советники Трампа рекомендуют ему не идти в таком случае на выборы "в паре" с экс-вице-президентом Майком Пенсом, а сам бывший глава сверхдержавы обдумывает и обсуждает альтернативы последнему.

Ранее, согласно проведенному опросу, 95% Республиканской партии заявили о необходимости следования идеям Трампа, а 68% прямо хотели бы видеть его в качестве главы американского государства.