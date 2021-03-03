Похоже, Дональд Трамп не смиряется с тем, что потерял после выборов кресло Президента США. Как заявило агентство Блумберг со ссылкой на источники, миллиардер "серьезно рассматривает" возможность быть избранным вновь в 2024 году.
При этом добавляется, что советники Трампа рекомендуют ему не идти в таком случае на выборы "в паре" с экс-вице-президентом Майком Пенсом, а сам бывший глава сверхдержавы обдумывает и обсуждает альтернативы последнему.
Ранее, согласно проведенному опросу, 95% Республиканской партии заявили о необходимости следования идеям Трампа, а 68% прямо хотели бы видеть его в качестве главы американского государства.
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