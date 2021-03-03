Главной проблемой США оказалась не Россия

Выступая сегодня с программным обращением к нации, госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил главную проблему страны. Решать её он намерен с позиции силы.

Как ни странно, главной проблемой Соединённых Штатов Америки оказалась не Россия, хотя глава Госдепа признал, что она "представляет серьёзные вызовы" наряду с Ираном и КНДР. Однако единственным, кто представляет реальную угрозу американской системе, оказался Китай.

"Вызов Китая — иной, чем у России, Ирана и КНДР", — уточнил Блинкен. Госсекретарь считает, что США достаточно сильны, чтобы действовать в отношении Китая с этой позиции, пишет РИА "Новости".

"Наши отношения с Китаем будут выдержаны в духе конкуренции, где это следует, в духе сотрудничества, где возможно, и в духе соперничества, когда это необходимо", — обозначил он будущее американо-китайских отношений.