США пообещали больше не свергать авторитарные режимы

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что традиционные американские методы "продвижения демократии" в мире больше не работают, и предложил новый способ.

В среду, 3 марта, Энтони Блинкен выступил с телевизионным обращением к американцам. Фактически это была программная речь, посвящённая внешней политике США. Госсекретарь уточнил, что речь идёт не о том, что США откажутся от поддержки демократии — этого быть не может. Но, по его словам, нужны новые методы, потому что прежние не дали нужных результатов.

"Мы не будем продвигать демократию через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения не были, это не работало", — приводит его слова РИА Новости.

Новая администрация Белого дома будет продвигать демократию собственным примером. Это станет лучшим побуждением к демократии, пояснил Энтони Блинкен.