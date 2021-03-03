Продолжает развиваться сюжет о предпринятой властями Швейцарии "заморозке" активов бывшего президента Украины Виктора Януковича. Как оказалось, активов Януковича в Швейцарии нет вообще.
Напомним суть ситуации: первого марта в Twitter швейцарского посольства на Украине прошла информация о том, что активам "Януковича и его окружения" продлят "заморозку". Как оказалось, по законам её максимальный срок составляет 10 лет, 7 из которых уже прошли.
"Семь лет назад Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии.
Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремится избежать риска присвоения украинских государственных средств", — написали ранее в аккаунте.
Команда Януковича решила прояснить ситуацию: согласно официальному ответу пресс-службы политика, имеющемуся в распоряжении "Правды.Ру",
"…в Швейцарии нет банковских счетов или других активов на имя Президента Януковича, которые они заморозили".
"Заморозка", уточнили в документе представители Януковича, касается прочих лиц, "…перечисленных в Приложении к Постановлению о замораживании активов в связи с Украиной".
Пресс-служба потребовала от посольства Швейцарии публикации официального опровержения.
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