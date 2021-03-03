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Союзное государство РБ и РФ: сказка или реальность? Мнение эксперта

Мир

Снова порадовал СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, в рамках Союзного государства можно добиться "красивого и аккуратного" объединения РФ и РБ.

Союзное государство РБ и РФ: сказка или реальность? Мнение эксперта

Тема Союзного государства, то "затухая", то снова "вспыхивая", обсуждается уже довольно давно. Обрастая подробностями вроде введения единой валюты, о которой говорил даже заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, проект, тем не менее, во многом остаётся "в тени".

Как можно оценить проект на текущий момент? Есть ли какие-то успехи? Рассказывает для читателей "Правды. Ру" Олег Неменский, ведущий эксперт РИСИ (Российский институт стратегических исследований), политолог, научный сотрудник Института славяноведения РАН, сотрудник Центра украинистики и белорусистики МГУ.

Ничего нового: Союзное государство — красивая сказка?

Реально положение дел состоит в том, что никакого объединения не происходит, рассказывает эксперт. Проект Союзного государства реализован лишь частично

"Государство не построено. То есть высшие органы власти не заработали. Мы не можем говорить, что у нас союзное государство. Государство является лишь проектом.

Да, под шапкой этого проекта много что сделано. Довольно полезные решения приняты. Но понятно, что проект, который создавался в 90-е годы (его формировали после 1996 года и до 1999-го) уже очень сильно устарел", — объясняет Неменский.

Сейчас говорить о дальнейшей реализации проекта довольно трудно: он разрабатывался в совершенно других условиях, когда и в России, и в Белоруссии были иные экономические ситуации. Можно сказать, что тогда у "систем" РБ и РФ было намного больше общего.

"Россия и Белоруссия сейчас — это очень разные экономические системы. И объединение возможно только за счёт радикальной трансформации одной из них. Понятно, какой", — уверен Неменский.

Союзное государство "не вписалось" в планы Лукашенко?

Лукашенко, продолжает эксперт, также ранее заявлял: он остаётся защитником суверенитета и независимости Белоруссии, отношения с Россией ни в коей мере не должны нарушать принципы защиты независимости Белоруссии и её суверенитет.

"Объединение с Россией в единое государство прямо противоречит таким задачам. Поэтому на деле Белоруссия просто не заинтересована в дальнейшей реализации проекта.

Россия пытается поставить вопрос о реализации некой части экономических положений договора о союзном государстве. Но активной поддержки со стороны Белоруссии не находит", — уточняет эксперт.

Модель, которая стала "базой" для контуров Союзного государства, во-первых, устарела, во-вторых, показала свою бесперспективность, так её "реализуют" уже три десятка лет.

"Новая модель, к сожалению, не создаётся, даже работа над ней не идёт.

Так что, я думаю, что интеграционные отношения с Белоруссией как повестка дня сохраняется. Но говорить о перспективах реальной успешной интеграции в рамках какого-либо проекта в ближайшие годы не приходится", — резюмирует Неменский.

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Автор: Константин Шапров
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