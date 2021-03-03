Пекин объяснил свой взгляд на ситуацию с санкциями из-за Навального

Стала известна реакция Пекина на санкции против России, связанные с Алексеем Навальным. Ситуацию прокомментировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Выступая на брифинге, Вэньбинь подчеркнул, что в Пекине хотели бы видеть "урегулирование проблемы" через диалог и дипломатические переговоры.

"Мы надеемся, что Россия и соответствующие страны смогут укрепить взаимопонимание и устранить риски путём переговоров и мирного диалога", — отметил он.

Также Вэньбинь добавил: Китай остаётся верен мнению о том, что вся ситуация вокруг Навального — исключительно внутреннее дело России.

"Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться", — заявил дипломат.

Напомним, что ранее Пекин сообщал: протесты в поддержку Навального, прошедшие по всей России и ставшие самыми крупными примерно с 2013 года, "не несут угрозы для Кремля".

"Россияне очень разочарованы в США и Западе. Они видят Путина в качестве героя, который защищает их интересы", — прокомментировал протесты главный редактор газеты Global Times Ху Сидзин.