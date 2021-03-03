Необычная акция протеста намечена на пятое марта в Кишинёве. Молдавскую столицу "порадуют" протестом против образования по "удалёнке".
Как стало известно благодаря группе "Солидарные родители" в Facebook, протест связан с тем, что власти страны на две недели запретили детям посещать школы, введя "удалёнку". Для того чтобы показать властям недовольство этим фактом, "Солидарные родители" собираются прийти к зданию правительства Молдавии.
"Мы против онлайн-уроков! Дети в школе — родители на работе!" — подчёркивают организаторы.
Старт акции намечен на 13 часов по местному времени.
Напомним, в стране ради защиты от коронавируса всех школьников отправили на "удалёнку" с первого марта. Известно, что дети будут учиться и даже участвовать в Олимпиадах из дома минимум до 15 марта.
Предписание перейти на "удалёнку" выдано также университетам и колледжам.
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